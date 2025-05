Ventimiglia, abbellimento in cortile: spuntano un nuovo tappeto e un murales (Foto)

Un nuovo tappeto e un murales con i personaggi dei cartoni più amati dai bambini spuntano nel cortile della scuola di via Veneto a Ventimiglia.

"Porto i saluti della dirigente della nostra scuola, la professoressa Amalia Catena Fresta" - dice il professore e collaboratore vicario delle 'Biancheri' Pierfrancesco Musacchio - "Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, in particolare le persone che ci sono state, e ci sono, più vicine: il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Milena Raco che hanno fortemente voluto questo importante rinnovamento del nostro parco giochi. Ne siamo veramente felici perché è bello ma soprattutto ci garantisce la sicurezza. Ringrazio in maniera particolare per la generosità e la buona volontà l'associazione Albintimilium, rappresentata dal dottor Massimo D'Eusebio e da alcuni soci. Grazie perché ogni anno ci fate dei regali fantastici. Queste cose ci permettono di vivere in un ambiente migliore perché la bellezza aiuta a fare le nostre attività in maniera più forte e incisiva in un ambiente bello e in cui si lavora molto. Grazie a tutte le maestre che sono state fantastiche, ogni mattina sono qui con il sorriso, e alla mia fiduciaria Stefania Spirlì che mi dà una mano a mandare avanti questo plesso".

Il nuovo tappeto è stato donato dal Comune mentre il murales è un progetto finanziato dall'associazione Albintimilium e realizzato grazie alle doti artistiche dello street artist Palladino Alessandro. "Vi ringrazio per aver donato alla città questo bellissimo murales che significa partecipazione, condivisione e comunità. Valori che noi dobbiamo portare avanti" - afferma il vicesindaco Marco Agosta - "Grazie di cuore a tutti perché con queste cose possiamo creare dei piccoli arcobaleni e colori per far sì che questo mosaico diventi bellissimo. Le scuole purtroppo vanno ristrutturate e mantenute e noi lo stiamo facendo, piano piano, un mosaico alla volta. Porto i saluti del sindaco. Viva la scuola, i ragazzi sono il nostro futuro".

"E' una forte emozione essere qui, tra l'altro ereditare una delega che tanto amo grazie al lavoro già svolto dal mio collega" - dichiara l'assessore Milena Raco - "In totale continuità e sinergia continuiamo a lavorare per il bene dei bambini e delle nostre famiglie. L'attenzione per le scuole è molto alta, per il bene dei nostri bambini saremo attenti anche alla didattica. Ci sono molti progetti che porteremo avanti nei quali coinvolgeremo tutti i docenti. Abbiamo dimostrato, come gruppo, che lavorare insieme è meglio che da soli. Questa deve essere la nostra parola d'ordine".