Bordighera, maggio dei Libri al Museo Bicknell con la presentazione de "Il Nettare magico"

La Biblioteca-Museo Clarence Bicknell dell’IISL aderisce anche quest’anno alla quindicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del Ministero della Cultura, volta a sottolineare il valore sociale della lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile. Il tema di quest'anno, "Intelleg(g)o", invita a esplorare la lettura come mezzo per comprendere sé stessi e il mondo circostante.

Sabato 31 maggio, alle ore 16:00, lo scrittore Gianmarco Parodi, già giovanissimo vincitore nel 2011 del Premio Letterario Città di Ventimiglia, collaboratore della Schola Holden di Torino, scrittore e writing coach, presenterà l’edizione da lui curata nel 2024 della fantasia ottocentesca di George Macdonald Il nettare magico - Fiaba data alle stampe della casa editrice Lo Studiolo di Sanremo. Il Curatore dialogherà con il professore, poeta e scrittore sanremese Fabio Barricalla, già in diverse occasioni gradito ospite del Museo Bicknell.