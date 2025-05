Guida alla scelta dei secchi in plastica: come trovare quello giusto considerando norme, forma e accessori

Pur sembrando accessori semplici, i secchi in plastica sono strumenti estremamente utili in molteplici ambiti. La loro versatilità li rende adatti a contenere sia liquidi che materiali solidi, e trovano impiego in contesti domestici, professionali e soprattutto industriali.

Per tale ragione, scegliere il modello giusto significa ottenere una buona efficienza e durata nel tempo, nonché un buon grado di sicurezza, specialmente quando viene utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze alimentari, chimiche e/o potenzialmente pericolose.

Quali sono le normative in vigore?

I secchi in plastica destinati all’uso alimentare sono prodotti utilizzando materie prime conformi alle normative che garantiscono la sicurezza e l’assenza di sostanze nocive. Per assicurare che questi contenitori siano idonei al contatto con alimenti, vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità durante tutte le fasi di produzione.

Tra le normative più importanti c’è il Regolamento (CE) n. 2023/2006, che definisce le buone pratiche di fabbricazione per i materiali che andranno a contatto con alimenti, garantendo processi produttivi sicuri e controllati.

Il Regolamento (UE) n. 10/2011 stabilisce, invece, i requisiti specifici di sicurezza per i materiali plastici utilizzati per contenere prodotti alimentari, assicurando che non rilascino sostanze dannose negli alimenti. Infine, il Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguarda la rintracciabilità dei materiali che verranno a contatto con alimenti, permettendo di tracciare e verificare l’intera filiera produttiva.

Grazie a queste normative, è possibile acquistare secchi in plastica per uso alimentare con la garanzia di sicurezza e qualità, poiché si tratta di prodotti affidabili per conservare e trasportare alimenti in modo sicuro.

Come scegliere il secchio giusto?

Per scegliere, tra quelli disponibili sul mercato, i secchi in plastica più adatti alle proprie esigenze è necessario valutare diversi fattori, in particolare la forma.

Ad esempio, quelli conici sono ideali per il versamento di liquidi: la loro forma “rastremata” facilita il flusso e riduce gli schizzi durante lo sversamento. I secchi cilindrici, invece, sono adatti a contenere sia liquidi che solidi, poiché permettono una distribuzione uniforme del peso, che ne agevola il trasporto e la movimentazione.

I secchi rettangolari oppure ovali rappresentano la scelta migliore quando si deve ottimizzare lo spazio, sia nello stoccaggio che nel trasporto, permettendo una disposizione compatta e funzionale. Infine, i modelli con becco sono ideali per operazioni che richiedono precisione nel versamento, ad esempio in caso di pitture, vernici o altri liquidi tecnici.

Un altro fattore importante da valutare è la capacità, che deve essere adeguata alla quantità di materiale da contenere o trasportare. I secchi di piccola capacità sono indicati per usi domestici o per lavori di precisione, mentre quelli di maggiore capienza sono più adatti a contesti industriali, agricoli o edilizi.

Gli accessori

Quando si acquistano questi strumenti, è importante valutare anche gli accessori disponibili, in particolare i coperchi.

Quegli ermetici rappresentano una soluzione pratica ed efficace per garantire una chiusura sicura del contenitore. Grazie alla loro tenuta, impediscono fuoriuscite di liquidi e proteggono il contenuto da polvere, sporco o contaminazioni esterne.

Sono particolarmente utili in contesti dove è richiesta igiene, sicurezza o conservazione a lungo nel tempo.

Facilitano, inoltre, l’accatastamento, sia quando i secchi sono pieni che vuoti, ottimizzando lo spazio durante lo stoccaggio e il trasporto.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.