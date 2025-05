Sanremo, schiamazzi notturni a Rondò G. Garibaldi: la segnalazione

"Con l'arrivo dell'estate a Rondo' Garibaldi siamo ostaggi come tutti gli anni, di ragazzi schiamazzanti, alle 5 di domenica mattina, che sporcano, bevono, gridano, suonano i clacson e svegliano tutti" - segnala un lettore esasperato che vive a Sanremo.

"Neanche il doppio vetro ti salva" - mette in risalto - "Vorrei vedere se questi ragazzi vanno a schiamazzare sotto casa dei loro genitori. Nessuno dice che non debbano divertirsi ma così siamo a rispetto meno di zero".

"Sicuramente fanno la fortuna di qualche bar" - commenta - "Spero che prima o poi si faccia un posto di blocco perché non è possibile andare avanti così e, soprattutto, non è giusto. Si mettano posti di blocco e controlli a questi bar che incassano alla faccia dei residenti che non dormono".