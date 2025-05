Sanremo senza controlli: nei fine settimana e nella stagione estiva il centro è preda di schiamazzi notturni

“In risposta alla lettera al direttore che segnalava ‘schiamazzi notturni in Rondò Garibaldi’ segnalo che in tutto il centro di Sanremo non è possibile dormire specialmente nei fine settimana, e nella stagione estiva ragazzini sui loro motorini assordanti, ragazzini di 15 anni, in giro fini alle 6 del mattino, urlano, spaccano bottiglie, gridano… tanto ormai in Italia tutto è lecito, lecito delinquere, lecito disturbare la quiete pubblica, tanto nessuno interviene, nessun controllo, solamente tante parole dei nostri politici, tanto le parole non costano nulla. Ci vorrebbe una svolta. Nessun controllo, questa è la verità”.