Aggredisce la compagna, la figlia e gli agenti di polizia: 44enne arrestato a Sanremo

Arrestato a Sanremo un 44enne che aggredisce con schiaffi e spinte la compagna, la figlia minore e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti. E' successo nella notte del 20 maggio scorso.

Gli agenti della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Sanremo hanno arrestato un 44enne che aveva aggredito la compagna e sua figlia minore di anni 14. All’arrivo dei poliziotti la donna presentava, infatti, evidenti ematomi in volto e dolore alla testa e al braccio mentre la ragazzina lamentava dolori al volto e al polso dopo essere stata colpita con schiaffi e spinte. Entrambe sono state trasportate presso l’ospedale di Sanremo per le cure del caso.

L’uomo, palesemente ubriaco e seminudo, è stato rintracciato all’interno dell’appartamento e alla vista degli agenti, con fare aggressivo e violento, ha urlato e minacciato gli operatori colpendoli con schiaffi, pugni e testate. Ogni tentativo di riportare alla calma l’uomo è risultato vano. Solo con l’utilizzo di mezzi di coercizione fisica gli agenti sono riusciti a contenere l'uomo che è stato poi trasportato in commissariato dove ha continuato ad inveire e a minacciarli aggredendoli fisicamente.

A causa delle violenze subite due agenti hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia, è stato avvertito dell'accaduto e così ha disposto di trattenere l’uomo arrestato nelle camere di sicurezza del commissariato in attesa della celebrazione dell’udienza per la mattinata seguente. Al termine dell’udienza il giudice del tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo all’obbligo di firma. Inoltre, il 44enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per le violenze nei confronti della compagna e della figlia con l’attivazione della procedura del codice rosso.