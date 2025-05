Al Piccolo Festival di Ospedaletti la presentazione de "Estatescenza” di Davide Bellini (foto)

Il pomeriggio del 21 maggio, a Ospedaletti, ha visto come protagonisti gli studenti del Liceo Cassini, in particolare modo gli alunni della classe 1A dell’indirizzo classico, in compagnia dello scrittore e psicoterapeuta Davide Bellini, intervistato dallo psicologo Fulvio Rombo, in occasione della sesta edizione de “Il Piccolo Festival”.

L'evento, organizzato dal Comune di Ospedaletti, si pone infatti l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della lettura attraverso incontri con numerosi autori.

La rassegna si è aperta con una breve introduzione dell'ospite, seguita dalla presentazione del suo ultimo libro “Estatescenza”: un romanzo breve all'interno del quale vengono affrontate numerose tematiche sul mondo degli adolescenti attraverso le vicende dei protagonisti.

Ambientato negli gli anni Ottanta, Ale e Ricky sono due amici che, guardando una partita di calcio in televisione, con il dipanarsi del racconto, si ritrovano ad affrontare temi e argomenti legati alla propria dimensione più intima. Nel corso del pomeriggio gli studenti hanno proposto quattro letture tratte dal libro con il fine di far emergere quelle che sono le tematiche centrali del romanzo, come ad esempio l'amore, la socialità e il rapporto genitoriale dal punto di vista degli adolescenti, dando origine ad un confronto fra generazioni. L'autore ha avuto modo di spiegare le idee che si trovano alla base della costruzione del romanzo, a partire dal titolo. “Estatescenza” nasce infatti dalla crasi tra le due parole “estate” e “adolescenza”, ma vuole racchiudere anche altri due concetti fondamentali, ovvero “essenza” e “fluorescenza”. Si tratta infatti di gruppi semantici che hanno lo scopo di associare immagini a sensazioni tipiche dell’età giovanile. Nel corso dell’incontro si sono inoltre analizzati i cambiamenti che la vita adolescenziale ha subito nell’alternarsi delle varie generazioni e di come questo periodo possa essere spesso generalizzato e banalizzato, senza la consapevolezza delle difficoltà psicologiche ed emotive di un periodo delle vita, che segna il passaggio dalla infanzia all’età adulta di ognuno di noi. Il pomeriggio si è concluso con un interessante scambio fra gli studenti e lo scrittore risultando in un'esperienza ricca di confronto.