Bordighera: i consiglieri di opposizione Albanese e Piantoni 'migrano' al Gruppo misto

I consiglieri comunali di minoranza Alessandro Albanese e Sara Piantoni hanno ufficializzato la loro adesione al gruppo misto del Consiglio Comunale di Bordighera.

“Ieri, noi consiglieri comunali Alessandro Albanese e Sara Piantoni, abbiamo protocollato la nostra richiesta ufficiale di uscire dal gruppo consiliare per aderire al Gruppo Misto del Consiglio Comunale di Bordighera. Questa decisione è il frutto di una riflessione personale e di un percorso politico che ci ha portato a scegliere una posizione indipendente, più in linea con le nostre convinzioni e con le necessità di una rappresentanza autentica. Nonostante il cambiamento di gruppo, il nostro impegno verso la comunità di Bordighera resta invariato. Continueremo a lavorare con dedizione per il bene della città, cercando sempre il dialogo e la collaborazione tra le forze politiche, nell’interesse dei cittadini.”