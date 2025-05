Sanremo, il 24 maggio la presentazione de "Per non dimenticare. La questione della diga nella Valle Argentina"

Un motivo di riflessione sul presente e una memoria da consegnare alle generazioni che verranno.

Sono i temi affrontati nel libro “Per non dimenticare. La questione della diga nella Valle Argentina”, di Antonio Panizzi e Franco Bianchi (Philobiblon edizioni), il prossimo sabato 24 maggio presso il Museo del Fiore di Villa Ormond a Sanremo, in Corso Cavallotti 113, per la rassegna “Frammenti di Cura” promossa da ATTAC Imperia, Collettivo Ci Siamo! e Riprendiamoci il Comune.

Il libro viene a trattare l’annosa e pur sempre attuale questione della diga di Glori in Valle Argentina e delle sue possibili varianti in invasi e bacini. Il testo presenta una serie consistente di documenti e narrazioni di una lotta che dura nel tempo, a partire dai fatti degli anni Sessanta, del 1984, per arrivare alle vicende di oggi. Un viaggio tra passato e presente, tra le comunità di allora e quella odierna. Una puntuale cronistoria che fissa i momenti salienti e da spazio alle voci e ai volti della comunità di Badalucco, che nella storia ha saputo combattere contro il nazifascismo, ha saputo risollevarsi dal fango delle alluvioni e, nelle vicende della diga, si è stretta assieme per assicurare la sicurezza del paese e dei suoi abitanti.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla gestione del servizio idrico imperiese, di fatto privatizzato con l’ingresso di Acea Molise in Rivieracqua, e sulla pianificazione di nuovi invasi e bacini nel nostro entroterra.

Affronteremo questi temi a partire dalle 16, con una mostra fotografica di Gianluca Ozenda che illustra i tanti aspetti di questa lotta e a seguire, con gli autori, Antonio Panizzi e Franco Bianchi, tra i promotori e animatori del gruppo di cittadini di Badalucco “Insieme per amore contro ogni forma di diga”.