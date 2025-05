Il caffè ha un nuovo rituale estivo: scopri Espresso Martini con Borghetti

L’estate è la stagione in cui i rituali si trasformano: i ritmi rallentano e le serate si allungano tra aperitivi, after dinner e notti da vivere. In questo contesto, anche il caffè cambia forma e diventa protagonista di un nuovo gesto conviviale e sofisticato: l’Espresso Martini con Borghetti, il liquore di vero caffè espresso

Già amatissimo nei cocktail bar internazionali e sempre più presente anche nei locali italiani, l’Espresso Martini è un drink, capace di coniugare il gusto deciso del caffè con la freschezza di un cocktail. Ma è l’aggiunta del liquore Borghetti , con il suo sapore autentico di vero caffè espresso, a trasformarlo in un’esperienza completa. Un twist italiano su un classico internazionale che conquista bartender e appassionati di mixology.

Un cocktail che parla d’estate

L’ Espresso Martini è il drink ideale per le serate estive. La sua texture setosa, la schiuma compatta e la nota energizzante del caffè lo rendono perfetto sia come after-dinner che come protagonista di un aperitivo serale più deciso. Non troppo alcolico, mai banale, è l’alternativa chic ai soliti cocktail , specialmente quando il caldo invita a sperimentare qualcosa di rinfrescante ed energizzante.

Il suo successo non è frutto del caso: l’Espresso Martini risponde alla crescente voglia di cocktail che combinano gusto e carattere, senza rinunciare all’eleganza. E in questo equilibrio perfetto, il liquore Borghetti è l’ ingrediente chiave.

Il cuore del cocktail: liquore Borghetti

Protagonista indiscusso di questa rinascita estiva è proprio il liquore Borghetti, uno dei simboli più autentici della cultura italiana del caffè. Nato nel 1860 e ancora oggi fedele alla sua ricetta originale, Borghetti è il risultato dell’infusione di chicchi di Arabica e Robusta selezionati, che danno vita a un liquore denso, aromatico e dal gusto inconfondibile.

La qualità del prodotto si percepisce a ogni sorso: intenso ma mai invadente, cremoso ma equilibrato. Perfetto da solo, servito liscio o con ghiaccio, diventa irresistibile se mixato con vodka e ghiaccio nello shaker, come prevede la ricetta originale dell’Espresso Martini. Il risultato? Un cocktail morbido e avvolgente, con una nota dolce e tostata che ne esalta la profondità aromatica.

Come preparare un perfetto Espresso Martini con Borghetti in soli 30 secondi

Prepararlo è semplice, e proprio questa semplicità ha contribuito alla sua popolarità anche tra chi vuole replicarlo a casa:

Ingredienti:

una parte di Borghetti Una parte di vodka Cubetti di ghiaccio Chicchi di caffè per decorare

Procedimento:

Riempire uno shaker con il ghiaccio; Aggiungere la vodka e il liquore Borghetti; Shakerare energicamente per qualche secondo, fino a ottenere una bella schiuma; Filtrare il contenuto in una coppa Martini ben fredda; Guarnire con tre chicchi di caffè per un tocco più raffinato

Un piccolo gesto, una grande resa: in pochi passaggi, il gusto autentico del caffè incontra la leggerezza dell’estate.

Un’icona in ascesa

Non è un segreto: l’Espresso Martini sta vivendo un momento di gloria. Dai rooftop bar delle capitali europee alle terrazze sul mare, è ovunque. Energizzante, versatile, è diventato un vero e proprio simbolo della nuova socialità, che unisce estetica e sostanza.

E se oggi questo cocktail è sulla bocca di tutti, è anche grazie alla presenza di un ingrediente capace di fare la differenza. Borghetti restituisce a ogni bicchiere la profondità e la personalità del vero espresso italiano, trasformando l’Espresso Martini da drink alla moda a rito contemporaneo.

Il rituale estivo da non perdere

In un’estate che chiede sapori intensi ma facili da gustare, l’Espresso Martini con liquore Borghetti si afferma come la scelta perfetta. Che sia in spiaggia al tramonto, in un bistrot di città o durante una cena in terrazza, questo drink è il compagno ideale delle notti estive: elegante, deciso, sorprendente.

Sorseggiarlo è condividere un momento, celebrare un rituale, vivere l’estate con stile.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.