 / Economia

Economia | 21 maggio 2026, 07:00

La Ditta Viglietti Sergio, Leader nell'Export Fiori e Fronde, ricerca Tre Figure Professionali da inserire nella sua sede di Sanremo

L'azienda, affermata da oltre 30 anni nel settore, offre un'opportunità imperdibile per chi vuole entrare a far parte di una realtà solida e dinamica nel cuore del Distretto Floricolo Ligure

La Ditta Viglietti Sergio, Leader nell'Export Fiori e Fronde, ricerca Tre Figure Professionali da inserire nella sua sede di Sanremo

La Ditta Viglietti Sergio, Leader nell'Export Fiori e Fronde, cerca Urgentemente Tre Figure Professionali

L'azienda, affermata da oltre 30 anni nel settore, è alla ricerca immediata di tre figure professionali da inserire nella sua sede di Sanremo. Un'opportunità imperdibile per chi vuole entrare a far parte di una realtà solida e dinamica nel cuore del Distretto Floricolo Ligure.

La Ditta Viglietti Sergio, leader affermato nell'esportazione di fiori e fronde in tutta Europa da più di 30 anni, è alla ricerca di tre figure professionali per ampliare il proprio Team a Sanremo. Assunzione immediata.

La Ditta Viglietti Sergio sta cercando:

  • Impiegato/a commerciale per gestione e sviluppo clientela estera, solo con esperienza nel Settore Fiori. Raccolta ed inserimento ordini, italiano e tedesco fluenti, gradito francese ed inglese. Necessaria dimestichezza PC con Windows, Office, ….  
  • Uomo Imballatore FIORI e VERDE RECISI Esperto e Capace. Indispensabile la Patente B
  • Ragazzo Operaio Apprendista, sotto i 30 anni, da inserire ed istruire nel settore Imballaggio Fiori e Verde

Per tutte le posizioni è richiesto Italiano fluente.

Inviare Curriculum Vitae a: info@viglietti.com Oppure contattare telefonicamente la ditta durante l'orario d'ufficio al numero: 0184.513839

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium