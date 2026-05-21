La Ditta Viglietti Sergio, Leader nell'Export Fiori e Fronde, ricerca Tre Figure Professionali da inserire nella sua sede di Sanremo

La Ditta Viglietti Sergio, Leader nell'Export Fiori e Fronde, cerca Urgentemente Tre Figure Professionali
L'azienda, affermata da oltre 30 anni nel settore, è alla ricerca immediata di tre figure professionali da inserire nella sua sede di Sanremo. Un'opportunità imperdibile per chi vuole entrare a far parte di una realtà solida e dinamica nel cuore del Distretto Floricolo Ligure.
La Ditta Viglietti Sergio, leader affermato nell'esportazione di fiori e fronde in tutta Europa da più di 30 anni, è alla ricerca di tre figure professionali per ampliare il proprio Team a Sanremo. Assunzione immediata.
La Ditta Viglietti Sergio sta cercando:
- Impiegato/a commerciale per gestione e sviluppo clientela estera, solo con esperienza nel Settore Fiori. Raccolta ed inserimento ordini, italiano e tedesco fluenti, gradito francese ed inglese. Necessaria dimestichezza PC con Windows, Office, ….
- Uomo Imballatore FIORI e VERDE RECISI Esperto e Capace. Indispensabile la Patente B
- Ragazzo Operaio Apprendista, sotto i 30 anni, da inserire ed istruire nel settore Imballaggio Fiori e Verde
Per tutte le posizioni è richiesto Italiano fluente.
Inviare Curriculum Vitae a: info@viglietti.com Oppure contattare telefonicamente la ditta durante l'orario d'ufficio al numero: 0184.513839