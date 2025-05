Reddito di cittadinanza, assolti 21 stranieri a Imperia: “Il fatto non costituisce più reato”

Si è concluso con un’ampia serie di assoluzioni il procedimento penale a carico di 21 cittadini stranieri, in prevalenza provenienti dal Nord Africa e dall’Est Europa, accusati di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. A stabilirlo è stata la giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Imperia, Anna Bonsignorio, che ha accolto le tesi difensive disponendo l’assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” e “perché il fatto non costituisce più reato”.

Il caso ruotava attorno all’accusa di mancanza del requisito della residenza decennale in Italia, condizione necessaria per poter accedere alla misura di sostegno economico al momento dei fatti contestati. In alcuni casi, si contestava invece l’eccessiva assenza dal territorio italiano durante il periodo in cui veniva percepito il reddito.

A fare la differenza nel processo è stata la produzione da parte della difesa di una sentenza della Corte Costituzionale, che, recependo una decisione della Corte Europea, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo minimo di permanenza necessario per avere diritto alla misura. Un cambiamento normativo che ha determinato il venir meno del reato ipotizzato e che ha portato lo stesso pubblico ministero Salvatore Salemi ad aderire alle richieste assolutorie.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, figurano gli avvocati Luca Brazzit, Giuseppe Di Meo e Sandro Lombardi. Nell’ambito dello stesso procedimento è stato anche definito un caso tramite patteggiamento.