Sanremo: l'AIDM dedica alla dottoressa Gatti una targa nel reparto di oncologia dell'ospedale Borea (Foto)

Un momento dedicato al tributo di una professionista della medicina ligure ed imperiese. Oggi presso il reparto di oncologia dell'ospedale “Borea” di Sanremo è stata posta una targa in ricordo della dottoressa Carla Gatti, figura storica del mondo della sanità locale ed ex primario di oncologia venuta a mancare un anno fa. La targa, voluta dalla AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), è stata scoperta alla presenza di colleghi, personale sanitario, amici e familiari in un momento di intensa commozione, volto a rendere omaggio alla figura professionale e umana della dottoressa Gatti, stimata per la sua competenza, la dedizione ai pazienti e la profonda umanità che ha sempre contraddistinto il suo operato.

Ma il ricordo della dottoressa Gatti, primo primario donna di oncologia, passa anche attraverso una donazione da parte delle sue colleghe della locale sezione dell'Associazione Italiana Donne Medico, di tre monitor che verranno impiegati nella quotidiana attività con i pazienti nel reparto della S.C. Oncologia dell'ospedale “Borea” di Sanremo.

"Abbiamo voluto ricordare una nostra collega - sottolineano le rappresentanti della AIDM - Una professionista che aveva fondato con la sua caparbietà il reparto di oncologia. Ha fatto anche parte della lega tumori. E abbiamo ritenuto giusto ricordarla in questo modo, nel reparto che lei stessa ha contribuito a creare".

“Una giornata – aggiunge la Dott.sa Maria Elena Galbusera Direttore Generale di Asl1 – nel solco tracciato dalla Dottoressa Gatti, fatto di professionalità e di spirito di servizio per pazienti e colleghi. Qui nel “suo” reparto di Oncologia abbiamo celebrato una donna che ha fatto del suo lavoro una missione, mettendo le basi per un approccio inclusivo tra medico e paziente, oltre che in un ambito innovativo di organizzazione oncologica. Colgo l'occasione per ringraziare l'Associazione Italiana Donne Medico per la donazione dei tre monitor, un gesto ricco di significato che ancora una volta testimonia quanto sia importante la sinergia con il terzo settore".