Grave infortunio sul lavoro in Valle Armea, la difesa rifiuta il risarcimento: “Offerta incongrua, non adeguata alla gravità del fatto”

Si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Imperia l’udienza relativa al gravissimo infortunio sul lavoro che ha coinvolto Angelo Agnone, operaio sessantenne della Riviera Recuperi di Valle Armea. L’uomo, da anni dipendente dell’azienda, rimase vittima di un incidente terribile: entrato in una pressa utilizzata per l’imballaggio di carta, cartone e plastica, riportò l’amputazione di entrambe le gambe. Da allora è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e vive oggi con una validità permanente dell’85%.

Durante l’udienza odierna, i legali degli imputati – Luca Ortu, direttore tecnico della ditta, e Del Gratta, titolare – hanno presentato delle proposte risarcitorie, che tuttavia sono state giudicate insufficienti sia dalla Procura che dalla parte offesa.

L’avvocato difensore di Agnone ha respinto con fermezza le offerte economiche avanzate, definendole “incongrue, specie se si considera l’infortunio occorso”. Ha inoltre sottolineato come la proposta di riassunzione avanzata da parte del datore di lavoro non sia percorribile: “Non credo che da un punto di vista psicologico il mio assistito possa tornare in un luogo dove ha vissuto un trauma così devastante. Inoltre, ha difficoltà oggettive di mobilità”.

Anche il pubblico ministero Maria Marrali ha espresso parere negativo sulla proposta risarcitoria, definendola non adeguata alla gravità dei fatti: “Su entrambe le posizioni imputate gravano responsabilità rilevanti rispetto alle cause e alla gestione dell’incidente. Il fatto è talmente serio che, nonostante le aggiunte economiche, lo sforzo risarcitorio non è sufficiente. Non posso dare parere favorevole”.

Da parte delle difese, è stato evidenziato lo sforzo economico sostenuto dai due imputati, specie quello di Luca Ortu, e la diversa rilevanza delle rispettive posizioni nella vicenda. In particolare, per quanto riguarda Del Gratta, i legali hanno sottolineato che eventuali ritardi nei risarcimenti sono da imputare alla compagnia assicurativa, e non all’imputato. Hanno inoltre ricordato che la visita medico-legale della compagnia è avvenuta solo due mesi fa e che la liquidazione potrebbe arrivare entro pochi mesi.

Il giudice, al termine dell’udienza, ha deciso di riservarsi la decisione e ha fissato il rinvio al 25 giugno.