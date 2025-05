Vallecrosia: evento culturale con la fondazione "l’Uomo e il Pellicano"

Questa sera, lunedi 19 maggio alle ore 20.30, nel giardino della Casa Valdese di Vallecrosia (in via Colonnello Aprosio 255) avrà luogo un evento culturale organizzato dalla fondazione l’Uomo e il Pellicano: si tratta della presentazione del libro “L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro” di Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer. Sarà presente l’autore.

Il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni è contento di presentare un libro su un tema di grande importanza e su un aspetto della vita che ci riguarda tutti: imparare ad amare se stessi, malgrado ostacoli o comportamenti negativi da parte di alcune persone nei nostri riguardi, per gustare pienamente la vita, per restituire qualità al nostro tempo, per vivere ogni giorno e ogni momento occasioni di ordinaria felicità: bisognerebbe imparare ad apprezzare di più e a lamentarsi di meno e quindi essere grati per quello che si ha, anche se non si ha tutto quello che si vorrebbe.

L’autore del libro Matteo Filipponi scrive: “L’arte di andarsene non è una fuga, ma una scelta. È il coraggio di lasciare alle spalle tutto ciò che ti sminuisce, che invade i tuoi spazi, che ti fa credere di non essere abbastanza. […] Ho conosciuto anch’io la paura e il dolore del bullismo, e so quanto sia difficile credere che ci possa essere una via d’uscita. Ma voglio dirti questo: non sei solo/a. Hai in te più forza di quanto immagini, e questo libro ti aiuterà a trovarla”.