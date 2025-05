Sanremo: acqua della sorgente di Verezzo Rodi torna potabile, revocata l'ordinanza sindacale

Buone notizie per i residenti di Verezzo Rodi: l'ordinanza sindacale del 2 aprile scorso, che dichiarava la non potabilità dell'acqua erogata dalla sorgente Fiorenza, è stata ufficialmente revocata. La decisione, formalizzata in data odierna, giunge a seguito della comunicazione dell'ASL 1 Imperiese, basata sugli esiti positivi delle analisi condotte da ARPAL sui campioni prelevati dall'acquedotto lo scorso 14 maggio.

I risultati dei test di ARPAL hanno infatti confermato la conformità dei parametri dell'acqua, fugando i dubbi che avevano portato all'emanazione del precedente provvedimento. La nota dell'ASL 1 ha dunque aperto la strada alla revoca dell'ordinanza, ristabilendo la piena potabilità dell'acqua e la possibilità di utilizzarla senza la necessità di bollitura preventiva per scopi alimentari.

Con la revoca dell'ordinanza, i cittadini di Verezzo Rodi possono dunque tornare a utilizzare l'acqua della sorgente Fiorenza in piena tranquillità, ponendo fine al periodo di limitazioni e disagi.