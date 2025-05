Airole, escursionista francese soccorsa in zona impervia: frattura alla caviglia, trasportata all’ospedale di Sanremo

Intervento di soccorso complesso nella tarda mattinata di oggi ad Airole, nell’entroterra imperiese, dove una donna francese di 65 anni ha riportato la frattura di una caviglia mentre si trovava in una zona particolarmente impervia.

L’allarme è scattato alle 12.19. La donna si trovava su un sentiero difficile da raggiungere per i mezzi tradizionali, ed è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino con l’elicottero “Grifo” per recuperarla in sicurezza.

L’escursionista, dolorante ma cosciente, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Sanremo per ricevere le cure del caso.