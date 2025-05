L’assessore Scajola incontra i sindaci di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha incontrato i sindaci di San Bartolomeo al Mare e di Villa Faraldi. Nell’occasione è stato fatto un punto dei progetti che hanno interessato e stanno interessando i due centri del golfo dianese, partendo da quelli legati alla rigenerazione urbana.

“Un confronto proficuo con le amministrazioni comunali di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi – dichiara l’assessore - Il dialogo costante con il territorio è fondamentale per comprenderne le necessità, ma anche per valorizzarne le potenzialità. A San Bartolomeo con il sindaco Scola abbiamo parlato dei progetti che stanno interessando il suo Comune con un focus specifico sull’importante riqualificazione in corso in via IV Novembre. A tal proposito contiamo di terminare il primo lotto di lavori subito dopo l’estate. Si tratta di un intervento davvero significativo da 465mila euro di cui 250mila stanziati dalla Regione Liguria. È invece già concluso e a disposizione della cittadinanza e delle associazioni culturali il centro Fritz Roed di Villa Faraldi, di questo e di altri sviluppi per il paese dell’entroterra dianese abbiamo discusso con il sindaco. Siamo alle porte di una nuova stagione estiva che sono certo confermerà questo territorio tra i più apprezzati, non solo della Liguria, ma del Paese con numeri di presenze turistiche davvero significative. Dobbiamo dunque lavorare per farci trovare pronti e al massimo delle nostre possibilità, in quest’ottica tutti i lavori di rigenerazione urbana fatti nel tempo stanno certamente contribuendo, e contribuiranno in futuro, a rendere i borghi del golfo sempre più belli e attrattivi”.