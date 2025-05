Sanremo: domani pomeriggio al Club Tenco appuntamento musicale con Roberto grossi insieme a Helle e Chiara Buratti

Domani alle 18 nella sede del Club Tenco, presso l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria (Piazza Cesare Battisti, 33) a Sanremo si terrà un appuntamento musicale con protagonista il cantautore savonese Roberto Grossi, che presenta l’album “Le stelle della sera”. Ospiti speciali della serata Helle (voce e chitarra acustica), che accompagna Grossi e presenta il suo progetto musicale, e Chiara Buratti, voce nella canzone di Grossi “Neve”. Sul palco anche Filippo Pampararo (chitarra acustica), Roberto Rosa (basso), Luca Felice (tastiere) e Alfio Badano (percussioni).

Roberto Grossi: architetto, organizzatore e direttore artistico di eventi culturali e festival musicali. Roberto Grossi ha militato come cantate e autore di musiche e testi nella band “Subbuglio!” con cui ha realizzato un album e alcuni singoli, numerosi concerti e spettacoli teatrali. A giugno 2024 è uscito “Le stelle della sera” (etichetta Volume!) il suo primo album come cantautore, nato dall’incontro con la producer e cantautrice bolognese Helle, che ne ha curato in gran parte gli arrangiamenti. L’album vede la partecipazione come ospiti tra gli altri di Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), Lorenzo Monguzzi (Mercanti di Liquore), Alessandra Ravizza (Rebis), Fabrizio Casalino e Chiara Buratti (voce nella canzone “Neve”), oltre a quella di prestigiosi musicisti come Marco Carusino, Marco Barusso e Edmondo Romano.

Lisa Brunetti, in arte Helle: nasce a Bologna. Dopo la pubblicazione di vari singoli in inglese e in italiano, arriva per Helle il momento di intraprendere una nuova fase della sua carriera artistica con la label Volume! Nel 2020 escono i singoli “Tra le strade della mia città”, ed “Al Pacino”, entrambi prodotti, suonati e arrangiati dalla stessa Helle. Si laurea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, scrivendo una tesi su "Com'è profondo il mare", celebre album di Lucio Dalla, datato 1977. Nel 2021 pubblica l’album “Disonore”, disco electro pop che caratterizza il nuovo corso artistico e professionale di Helle, che ha vinto il PREMIO SPECIALE assegnato dal MEI. “2, 107” è brano con il quale vince il PREMIO LUNEZIA New Mood. Vince il premio della critica all’interno della rassegna del Premio InediTo al Salone Internazionale del libro per la sezione “Testo canzone”, è finalista del Premio Bindi 2022 e si esibisce a Musicultura. Nel 2023 dà alle stampe il libro di poesie "Carovane". Parte poi da Bologna il Carovane Tour che la vede impegnata in oltre 50 date: una doppia esperienza live che porta nelle librerie e nei club uno spettacolo intimo e al contempo intenso ed energico. Ad aprile 2023, nella sede del Club Tenco a Sanremo, presenta in anteprima il nuovo disco "La liberazione” - hanno udito una donna ridere dal fiume". Altre date nei club e nei Festival in tutta la penisola e, nel luglio dello stesso anno riceve un riconoscimento per il miglior testo con "Nebraska", al Premio Lauzi, tenutosi a Capri. E poi le finali di 'Botteghe d'autore', del 'Premio De Andrè, de 'L'artista che non c'era e nuovamente Musicultura, in cui risulterà vincitrice nel luglio 2024, aggiudicandosi il premio “La casa in riva al mare”, suonando a Radio 1 e nella finale trasmessa da Rai 1. Nel 2024 esce il suo terzo album in studio, "La colpa - racconto in nove canzoni". Il disco viene accolto in maniera clamorosa dalla critica, votato in top 10 da tutte le classifiche indie come Miglior Album dell’anno.

Chiara Buratti: attrice, conduttrice e giornalista. Vanta un percorso artistico che spazia dal teatro, al cinema, fino alla televisione. Dal 2015 porta in scena il monologo “L’ultimo giorno di sole” scritto da Giorgio Faletti e ha inoltre collaborato con il Teatro Regio di Torino come narratrice per diverse opere. In televisione è un volto noto di Rai Scuola.