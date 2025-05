Sanremo: la Giunta approva il progetto per le nuove telecamere di videosorveglianza in corso Garibaldi

Prosegue il piano di implementazione del sistema di videosorveglianza a Sanremo. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo che prevede la copertura di telecamere di sicurezza in corso Garibaldi, zona ad alta densità di attività commerciali e transito di persone, usufruendo di un contributo di 45 mila euro del Fondo Unico Giustizia, che prevede finanziamenti per iniziative di sicurezza urbana.

“Il potenziamento del sistema di videosorveglianza ­ - dichiara il sindaco Alessandro Mager - con la nuova dotazione di telecamere e l’estensione a zone che attualmente ne erano sprovviste, permetterà di contrastare forme di illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Con questo progetto viene data una risposta concreta alle richieste dei residenti e dei commercianti, incontrati nei mesi scorsi proprio per analizzare la situazione della sicurezza in corso Garibaldi”.

Il progetto, seguito dal settore lavori pubblici dell’assessore Massimo Donzella, riguarda la realizzazione di 3 postazioni, ciascuna composta da 3 o 4 telecamere.

Queste si aggiungono alle 379 telecamere, di cui 13 di lettura targhe, ad oggi già presenti sul territorio comunale di Sanremo.

E il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande aggiunge: “Sono già funzionanti le nuove postazioni, finanziate dall’amministrazione Biancheri, e i cui lavori sono stati recentemente ultimati, che interessano via Gaudio all’incrocio con via Roma, il sottopasso dell’Imperatrice e il quartiere Baragallo, ovvero l’incrocio via Dante/via San Francesco e il piazzale davanti le scuole medie Dante Alighieri”.