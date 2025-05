A Sanremo arriva il 'Festival del Folklore': domani pomeriggio show in piazza Borea d’Olmo

Domani (venerdì 16 maggio), a partire dalla 14, piazza Borea d’Olmo ospiterà la quarta edizione del “Festival Internazionale del Folklore”. L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo (assessorato al turismo), vedrà la presenza di 8 gruppi folkloristici provenienti da 6 nazioni: Bulgaria, Spagna, Serbia, Polonia, Croazia e Lituania, che presenteranno uno spettacolo unico ed emozionante all’insegna della condivisione della cultura e delle tradizioni.

A partire dalle 13.30 è in programma la sfilata dei partecipanti (oltre 350) che indosseranno i costumi tradizionali. La sfilata si svolgerà nel centro di Sanremo, dal Casinò al Teatro Ariston, mentre le esibizioni avverranno sul palco allestito in piazza Borea d’Olmo (dalle 14 in poi).

Il festival, presentato da Maurilio Giordana, è organizzato da “Blue Diamond Events” che realizza eventi in grandi città come Parigi, Roma, Praga e Barcellona.