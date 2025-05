Autovelox di Ventimiglia: il Tribunale rigetta altri appelli e conferma errori nei verbali della Polizia Municipale

Il Tribunale di Imperia continua a rigettare gli appelli del Comune di Ventimiglia e, oltre a ribadire la mancata omologazione degli autovelox, in alcuni casi sottolinea anche che il Comune ha errato nel non menzionare gli estremi del decreto prefettizio nei verbali.

Le vicende esaminate dal Tribunale traggono origine da uno specifico rilievo sollevato dall’Avv. Mazzola e accolto dal Giudice di Pace. In sede di appello il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado e osservato che: “Nel verbale di accertamento vanno riportati, a pena di illegittimità, gli estremi del decreto prefettizio. Il Comune non può rimediare all’omissione con la produzione del citato decreto nel successivo giudizio di opposizione. La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, perciò non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (Cass. 21603/2021). Ne discende che la sentenza impugnata è immune da vizi, avendo fatto corretta applicazione dei principi della Suprema Corte”.

Si profilano, quindi, altri motivi di annullamento dei verbali, oltre alla mancata omologazione degli autovelox della città di confine.