Eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali della provincia di Imperia

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Imperia. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2025-2029, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale della categoria e garantire un costante aggiornamento tecnico e normativo.

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente: Per. Ind. Gino Prestileo

Tesoriere: Per. Ind. Cristian Trapani

Segretario: Per. Ind. Andrea Cacciatore

Consigliere: Per. Ind. Francesco Zappa

Consigliere Per. Ind. Marco Zunino;

Consigliere Per. Ind. Comba Damiano.

Il nuovo Consiglio intende proseguire nel solco della continuità avendo riconfermato il presidente uscente, ponendo al centro della propria azione la valorizzazione della professione, il dialogo con le istituzioni locali e il supporto concreto agli iscritti, anche attraverso percorsi formativi, iniziative territoriali e strumenti digitali innovativi.

“Ringraziamo i colleghi per la fiducia accordata – dichiara il Presidente Prestileo– e ci impegniamo fin da subito a lavorare con spirito di servizio, ascolto e trasparenza per tutelare e rafforzare il ruolo del perito industriale nella società e nel mondo del lavoro".