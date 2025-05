Rivieracqua, Gabriele Amarella: "Più servizi a Ventimiglia"

"Rivieracqua potenzi i servizi offerti ai cittadini ventimigliesi, con particolare riferimento all'ampliamento degli orari dello sportello locale e all'incremento del personale dedicato". Lo chiede il consigliere provinciale e consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia, Gabriele Amarella.

"Attualmente, lo sportello Rivieracqua di Ventimiglia, situato presso la sede distaccata del Comune in piazza XX Settembre, è operativo tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 9 alle 12, offrendo servizi quali volture, nuovi contratti, chiusure e riattivazioni" - sottolinea - "Tuttavia, confrontando questa disponibilità con quella degli sportelli di Imperia e Sanremo, che operano dal lunedì al venerdì con orari estesi, emerge una disparità significativa nel servizio offerto ai cittadini".

"Ventimiglia è la terza città più popolosa della Provincia e merita un servizio al cittadino equiparabile a quello garantito in altri centri come Imperia e Sanremo" - dichiara Amarella - "L'attuale limitazione degli orari dello sportello rappresenta un disagio per molti utenti, specialmente per coloro che non possono accedere ai servizi nelle fasce orarie e nei giorni attualmente disponibili".

Il consigliere Amarella ha, inoltre, sottolineato "l'importanza di incrementare il personale dedicato allo sportello di Ventimiglia, al fine di ridurre i tempi di attesa e migliorare l'efficienza del servizio".