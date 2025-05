Al via i lavori in via Margotti a Sanremo, Fratelli d'Italia: “Siamo soddisfatti ma monitoreremo costantemente la situazione”

Siamo soddisfatti che, anche a seguito delle numerose interpellanze presentate negli anni dal gruppo di Fratelli d'Italia in Comune (ultima il 10 Gennaio 2025) l’amministrazione abbia dato il via al piano del verde pubblico che consentirà di ripristinare al meglio via Margotti per garantirne la sicurezza e la vivibilità”, così il capogruppo di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio.

“L'incuria del manto stradale in via Margotti, a causa delle radici dei pini, crea notevoli disagi per i residenti, disagi che si accentuano nei giorni di pioggia che contribuiscono a peggiorare lo stato delle buche, dei dissesti e degli avvallamenti già presenti. Per anni si è assistito ad una manutenzione ordinaria spesso affrettata e non eseguita a regola d’arte: finalmente hanno deciso di procedere all'avvio dei lavori. Noi – conclude Consiglio – monitoreremo costantemente in loco l'avanzamento degli stessi e chiederemo periodicamente precisi aggiornamenti in merito”.