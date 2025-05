Ventimiglia, controlli sugli stabili abbandonati: gli agenti del Commissariato trovano droga e merce contraffatta

Droga e griffes fasulle negli stabili abbandonati ed occupati. Sono stati scoperti, lunedì scorso, dagli agenti del commissariato di Ventimiglia. All’interno di un primo stabile sono stati trovati due uomini extracomunitari senza documenti e con un sacco contenente borse e portafogli con marchi contraffatti. Condotti in Commissariato per ulteriori accertamenti, è stato scoperto che uno dei due era fosse destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel marzo 2025 dal Questore di Reggio Calabria. E' stato così denunciato mentre l'altro ha subito lo stesso trattamento per contraffazione e ricettazione e accompagnato al Cpr per il rimpatrio.

In un secondo stabile, in corso Francia, c'erano altri due extracomunitari intenti a dormire su materassi di fortuna adagiati a terra che, alla vista degli agenti, hanno nascosto sotto il materasso un involucro termosaldato con all’interno 3 grammi di cocaina, un altro con 10 grammi di hashish, ma anche un bilancino ancora intriso di cocaina, 570 euro in banconote di vario taglio e 57 bustine in plastica con chiusura a pressione.

I due sono stati denunciati per detenzione ai fini dello spaccio.