Spaccio di droga a Ventimiglia: nel fine settimana sequestrati coca e hashish, tre i denunciati

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno effettuato diversi interventi volti a contrastare lo spaccio di sostanza stupefacente, terminando le attività con il bilancio di 3 persone denunciate in stato di libertà. Sabato scorso il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova in supporto all’attività di controllo del territorio del locale Commissariato di P.S., fermava nella città intemelia un furgone Mercedes avente targa straniera con a bordo due individui con numerosi precedenti di polizia.

In relazione alle circostanze di tempo e di luogo, gli agenti procedevano a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo all’interno del mezzo un coltello a serramanico della lunghezza di cm 19 tenuto dal passeggero al suo fianco con la lama estratta; nel vano porta oggetti venivano inoltre rinvenuti 3,36 gr di cocaina e nella tasca dei pantaloni del passeggero un pacchetto di sigarette con all’interno gr 1,05 di marijuana. L’uomo veniva denunciato in stato di libertà per il porto di oggetti atti ad offendere e segnalato amministrativamente al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Intorno alle 2 di domenica scorsa, un equipaggio della Squadra Volante, transitando in Ventimiglia per Via della Repubblica, sottoponeva a controllo un’autovettura Audi a bordo della quale il passeggero veniva sorpreso a celare qualcosa all’interno dell’abitacolo. Dopo aver intimato all’uomo di scendere gli Agenti rinvenivano 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi 6.8 grammi.

Accompagnato in commissariato, l’uomo, un cittadino extracomunitario, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, nel pomeriggio di lunedì gli operatori di polizia provvedevano a controllare un furgone sulla SS20, notando sin da subito un certo nervosismo da parte del conducente. Gli agenti procedevano pertanto ad un controllo più approfondito del mezzo, rinvenendo all’interno 55 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. Nei confronti del conducente, un cittadino comunitario, si procedeva oltre alla denuncia penale anche alla contestazione delle violazioni del codice della strada relative alla mancanza del documento di circolazione ed alla guida con patente sospesa.