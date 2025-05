La Riviera dei Fiori è Blu: Assohotel Confesercenti "Risultato ottenuto anche grazie a lavoro quotidiano degli imprenditori del settore”

“La conferma della Bandiera blu assegnata a molti Comuni della Riviera dei Fiori e ad alcuni approdi turistici , è una importante conferma della centralità del turismo balneare nel nostro territorio . Gestione ambientale, qualità delle acque, accessibilità, servizi e sicurezza, valorizzazione del territorio , sono alcuni dei criteri che portano la FEE ad assegnare le bandiere blu.

Tutto ciò si traduce in un elevato livello di qualità offerta in termini di servizi e di strutture, e quindi di destinazioni marine molto attrattive per il turismo”. Lo ha detto Leonardo Ceresi, presidente di Assohotel Confesecenti.

“Questi riconoscimenti sono ottenuti - aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale - anche grazie all’impegno quotidiano degli operatori e delle imprese del settore. Un vero patrimonio che va sostenuto e che aspetta maggiori certezze in termini normativi".