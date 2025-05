Sanremo, un sorriso che guarisce: la gratitudine di un'infermiera diventata paziente

"Sono un infermiera che per 40 anni ha sempre sostenuto che a fianco al saper fare e saper essere ci deve sempre essere un sorriso. Ora che mi ritrovo paziente ringrazio con cuore l'eccellente dipartimento di senologia dell'ospedale Borea di Sanremo il dott. C. Battaglia il dott. L. Rubino , il personale della sala operatoria, coordinatrice Luana di Costanzo, gli infermieri, gli Oss, la medicina nucleare di Pietra Ligure. Grazie per avermi accolta con empatia, accompagnata e supportata, grazie per avermi regalato un sorriso".