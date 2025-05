Sanremo: cataste di legna e detriti sulle spiagge, il Consigliere Daniele Ventimiglia "La situazione è inaccettabile!"

“I gestori non possono più aspettare e chiedo al comune di intervenire prontamente”: sono le parole di Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, a seguito dell’articolo pubblicato dal nostro giornale sabato scorso che evidenziava la problematica del legname e dei detriti presenti su diverse spiagge di Sanremo, arrivati in particolare con la mareggiata a cavallo di Pasqua.

Una problematica che si ripete, più o meno gravemente, ogni anno sulle spiagge ponentine al termine della stagione invernale e primaverile a causa delle mareggiate che si registrano nel corso della stagione più fredda e piovosa. Quest’anno il fenomeno si è verificato in alcune spiagge più a Ponente della città ed i gestori si sono trovati ‘bloccati’ nei weekend di fine aprile e inizio maggio perché è vietato bruciare le cataste di legna ma, di contro, non sono riusciti ad ottenere gli ‘scarrabili’ per conferirle correttamente.

“È inaccettabile – prosegue il Consigliere Ventimiglia - che da oltre un mese i gestori si trovino in questa situazione. La stagione è alle porte e, per molti è praticamente già cominciata grazie alle belle giornate di sole ed alle temperature in netta salita. Si tratta sicuramente di un pessimo biglietto da visita per la città che, fortunatamente, sta ospitando già molti turisti, accorsi tra l’altro in numero consistente durante i ponti festivi”.

Da fonti ben informate, intanto, sembra che il Comune stia sollecitando Amaie Energia affinchè si organizzi con i contenitori ‘scarrabili’, in modo da andare incontro ai gestori per il conferimento dei detriti.