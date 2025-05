Sanremo: donazione dello Zonta Club al 'Centro aiuto alla Vita' “Gesti come questi fanno la differenza e accendono speranza"

Il ‘Centro di Aiuto alla Vita’ di Sanremo ha ringraziato lo Zonta Club di Sanremo (Presidente Lorena Grossi e tutte le socie), per la generosità e l’impegno dimostrati in occasione dello spettacolo del Teatro dell’Albero, andato in scena lo scorso 23 marzo presso il Casinò di Sanremo.

Grazie alla generosità degli spettatori e all’impegno delle socie dello Zonta, sarà possibile offrire nuovi momenti di sollievo e crescita alle donne e ai bambini accolti: acquistare una nuova televisione per la casa di accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia, organizzare una gita per i bambini della Casa e le loro mamme all’Orto Botanico e al Museo di Storia Naturale di Genova, attività di svago e scoperta che rappresentano un’occasione preziosa di respiro e condivisione per le nostre famiglie accolte. Inoltre, parte dei fondi raccolti sarà destinata a sostenere uno dei nostri servizi più delicati e necessari: lo sportello psicologico gratuito, attivo presso il Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo, a cui possono accedere tutte le mamme del territorio che vivono situazioni di fragilità o che hanno bisogno di un supporto nel loro percorso di maternità.

“Gesti come questi – dice il Cav - fanno la differenza e accendono speranza nel quotidiano di chi affronta momenti difficili. Lo Zonta Club di Sanremo si conferma al fianco delle donne, con attenzione concreta e cuore grande”.