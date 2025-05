Il Principato di Seborga in lutto per la scomparsa del barone Michael von Thielmann

Con profondo dolore, S.A.S. la Principessa Nina e il Consiglio della Corona del Principato di Seborga annunciano la scomparsa del Barone Michael von Thielmann, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 85 anni e in seguito ad una malattia.

Il Barone von Thielmann è stato, negli ultimi tre anni, rappresentante Estero del Principato di Seborga negli Stati Uniti d’America, incarico che ha ricoperto con grande merito e sincero attaccamento al nostro Principato.

Sempre disponibile, profondamente rispettoso e sinceramente affezionato al nostro Principato – tanto da organizzare ogni anno a Seborga un ricevimento per parenti e amici per festeggiare il proprio anniversario di matrimonio –, è stato un benefattore generoso che, insieme alla sua consorte Baronessa Sabine, ha contribuito in maniera concreta alla valorizzazione della nostra Comunità. Ricordiamo ad esempio la donazione del meraviglioso cannone di benvenuto, oggi elemento distintivo all’ingresso del paese; del busto in bronzo del Principe Giorgio I, collocato nei giardini della Chiesa di San Bernardo; e più recentemente, di un pannello turistico informativo, utile a tutti i visitatori del nostro borgo. Questi gesti di generosità e amore per Seborga resteranno segni tangibili della sua amicizia e del suo profondo legame con la nostra terra.

"La comunità di Seborga perde un amico sincero la cui memoria vivrà a lungo nei nostri cuori. Nel ricordare con riconoscente gratitudine e affetto la figura del Barone Michael von Thielmann, il Principato di Seborga si unisce al dolore della Baronessa Sabine e di tutti i suoi familiari, cui esprime il proprio sentito e partecipato cordoglio".