Diano Marina: oggi ultima giornata di Aromatica, sapori, profumi e cultura

Oggi ultima giornata di Aromatica. Questo il programma odierno:



ore 10: “Calamarata del Golfo, tra mare e sole”, cooking show dello chef Francesco Macrì (Arc en Ciel, Diano Marina, Im)



ore 10.30: “La Salsiccia di Bra”, presentazione e degustazione, a cura del Consorzio Salsiccia di Bra, con la partecipazione di Luigi Barbero, direttore del Consorzio



ore 10.45: “Ameridiano, il nuovo cocktail dedicato al territorio”, presentazione e degustazione, a cura del bartender Andrea Benvegna, Premio Aromatica 2022



ore 11.15: “Aromatiche da bere” (Trenta Editore), presentazione del volume e degustazione cocktail, a cura dell’autrice Ottavia Castellaro



ore 11.15: “Zucchine trombette al naturale, prime mandorle fresche e nasturzio”, cooking show dello chef stellato Adrien De Crignis (Cultures Food, Mantes-la-Jolie, Francia)



ore 12: “Anteprima 32° Premio Vermentino”, degustazione di alcune delle etichette partecipanti al prestigioso concorso di Diano Castello



ore 12.15: “Goccia d’ambra”, cooking show della chef Erika Gotta (La Bursch, Campiglia Cervo, Bi)



ore 13.45: “Pesto Campionship 2026”, tappa eliminatoria del Campionato del mondo di pesto al mortaio, con la presenza del patron Roberto Panizza e del campione in carica Mattia Bassi



ore 14.30: “Da Diano d’Alba… la Nocciola Tonda Gentile di Langa”, presentazione e degustazione, a cura di alcuni dei produttori del Comune gemellato



ore 15.30: “Fiori eduli, un percorso sensoriale sorprendente: il nasturzio, dal fiore in purezza al pesto fresco, fino al sorbetto”, a cura di Silvia Ravera di Tastee



ore 15.30: “Ritorno alle origini”, cooking show della lady chef Alessandra Ingenetti (Locanda del Mulino, Valcasotto, Cn)



ore 16.15: “Le erbe della tradizione e del benessere”, conferenza a cura della naturopata Silvia Arcari, in collaborazione con Rb Plant



ore 16.15 “Le vere acciughe ripiene alla ligure”, cooking show con la partecipazione di tre icone della ristorazione del ponente ligure: Caterina Lanteri Cravet (San Giorgio, Cervo), Romolo Giordano (Romolo Amarea, Bordighera) e Giacomo Ruffoni (La Conchiglia, Arma di Taggia)



ore 17: “Soraya: 100% piemontese, extra dry, delicata come un petalo di rosa”, degustazione in compagnia di Teo Musso, mastro birraio, fondatore di Baladin



ore 17.00: “Colazione a Genova”, cooking show dello chef Vincenzo Marco Agrillo (Agrillo, Imperia)



ore 17.45: “Be!Gin Show by Dannys e Tastee”, con il barman Daniele Allegretti, vicepresidente internazionale Imahr



ore 18: “Anteprima Italian Oyster Fest e Azzurro pesce d’autore”, presentazione dei due eventi, di La Spezia e Andora, dedicati al mare e alla pesca



ore 18.15: “Sashimi di wild salmon, barbabietola, bergamotto, mayo bianca all’erba cipollina”, cooking show dello chef Lorenzo Lavezzari (Otto Bottega & Cucina, Milano)