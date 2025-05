Incendio nella notte a Bordighera: fiamme sul balcone di un appartamento, nessun ferito (Foto)

Attimi di paura nella notte a Bordighera, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Pasteur. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte e sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con il supporto dell’autobotte arrivata da Sanremo.

Le squadre hanno provveduto a evacuare le persone presenti nei piani superiori dello stabile per sicurezza, mentre le fiamme venivano domate. L’incendio ha provocato danni anche al contatore del gas, rendendo necessario l’intervento del tecnico dell’Italgas per la messa in sicurezza dell’impianto.

Presenti sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri di Bordighera. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono al momento al vaglio degli inquirenti.