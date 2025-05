Ventimiglia, lo studente delle Biancheri Matteo Cerrano vince i XXIII Campionati Italiani di astronomia (Foto)

Matteo Cerrano, studente della terza media dell'IC1 Biancheri di Ventimiglia, vince i XXIII Campionati Italiani di astronomia, andati in scena a Giulianova dal 6 al 9 maggio.

La gara è stata la conclusione di un’edizione alla quale si sono iscritti un totale di 9754 studenti provenienti da 326 scuole, comprese cinque scuole italiane all’estero. La fase di preselezione si è svolta il 18 dicembre scorso, la gara interregionale, invece, il 26 e 27 febbraio scorsi. A seguito dei risultati sono stati selezionati 90 finalisti: 22 nella categoria Junior 1, 22 nella categoria Junior 2, 32 nella categoria Senior e 14 nella categoria Master. "Un risultato importantissimo conseguito al termine di una dura selezione che ha visto alla partenza circa diecimila alunni di tutta Italia. I campionati di astronomia si svolgono ogni anno sotto l'egida dell'Inaf e del Ministero" - fa sapere l'istituto comprensivo Biancheri di Ventimiglia, che, insieme alla dirigente Amalia Fresta, si congratula con l'alunno ed esprime viva e commossa felicitazione per il risultato ottenuto - "Matteo ha vinto la medaglia d'oro Margherita Hack, massima onorificenza in ambito scientifico scolastico".

Insieme a Matteo Cerrano vi erano anche la mamma Stefania, il papà Alessio, la sorellina Giada e il professor Cristian Bonacini, che ha curato la preparazione dell'alunno per la gara. "È un risultato storico per Matteo Cerrano, per la famiglia e per la scuola Biancheri" - dichiara il professor Cristian Bonacini - "Cerrano è un alunno serio che ha capito quanto possa essere meraviglioso appassionarsi all'astronomia e all'applicazione della matematica a problemi di realtà".