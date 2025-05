Sanremo, onorificenze per meriti: gli agenti della polizia locale ricevuti in Comune

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, insieme al comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, hanno ricevuto gli agenti Luca Bruna, Matteo Bonasorta, Erika Sciortino, Antonio Cannoletta e Daniele D’Alessio per congratularsi con loro delle onorificenze ricevute per meriti acquisiti. Presenti anche il vicecomandante della polizia locale Erika Biondi Zoccai e il funzionario Jacopo Marsiglia.

Il 5 maggio, infatti, in occasione della “Giornata Regionale della Polizia locale”, gli agenti sono stati insigniti di un riconoscimento per essersi distinti, in occasione separate, in atti che hanno contribuito a salvare la vita a diverse persone.

In particolare, l’agente Bruna ha ricevuto l’onorificenza attribuita per meriti speciali per aver praticato la manovra di Heimlich su un soggetto in età avanzata che, mentre stava consumando il pranzo all’interno di un esercizio di somministrazione alimenti, si era trovato in grave difficoltà a causa di un bolo alimentare che ne aveva ostruito le vie respiratorie, mettendo a rischio la vita.

Gli agenti Bonasorta, Sciortino, Cannoletta e D’Alessio sono stati riconosciuti meritori di segnalazioni per operazioni che hanno messo in luce particolari capacità operative e umane, nonché spiccato senso civico, nel soccorrere persone (anche minori) in situazioni di grave difficoltà, contribuendo a salvarne la vita.

“I riconoscimenti conferiti ai nostri agenti – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande – ci rendono davvero orgogliosi. Il Corpo di Polizia locale è costituito da donne e uomini che, quotidianamente, con grande senso di responsabilità e abnegazione, operano con professionalità al servizio dei cittadini. A loro, le più sincere congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale”.