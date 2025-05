La Riviera Trasporti in cerca di personale: c'è tempo fino al 14 maggio per inviare la candidatura

Riviera Trasporti comunica che è stata fissata la data di scadenza della presentazione delle domande per la selezione di personale n. 1/23 per la figura professionale di Collaboratore di Esercizio per attività di pulizia e rifornimento autobus e mansioni di supporto all’esercizio nel profilo professionale di “collaboratore di esercizio” par. 129 – Area professionale 3ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri.

Tra i requisiti di ammissione, indicati nell’art. 2 dell’avviso di selezione, è previsto il possesso della patente di guida di categoria D e CQC persone. Per la selezione è in corso l’ottava sessione, per partecipare alla quale le domande dovranno pervenire entro le 10 del 14 maggio prossimo e le prove si terranno in data 20 maggio. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale della società entro il giorno 16/05/2025.

Le domande, debitamente sottoscritte, indirizzate a Riviera Trasporti S.p.A. dovranno riportare nell’oggetto o sulla busta, a seconda del metodo di invio prescelto, la seguente dicitura “Selezione per collaboratore di esercizio” e potranno essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo suindicato; la domanda si considera presentata nella data in cui viene ricevuta (non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: rivieratrasporti@pec.it, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia;

- a mezzo fax al numero 0183-274695 in ossequio alle disposizioni vigenti in materia;

- consegna a mano all’indirizzo della sede della Società, sita in via Nazionale 365 – Imperia, accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30.

Per ragioni organizzative, il calendario delle prove potrà subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale. Per ogni comunicazione relativa alla selezione, contattare il numero 0183700215. Ogni comunicazione relativa alle suddette procedure è reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it sezione “Società Trasparente” – “Bandi di concorso”.