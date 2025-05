Sanremo: passaggio pedonale di Palazzo Roverizio nel degrado, le segnalazione con foto di una cittadina

"Buongiorno direttore,

credo che le immagini del passaggio pedonale di Palazzo Roverizio si commentino da sole: un luogo di passaggio continuo, a due passi dal Teatro Ariston e dai principali luoghi turistici versa in uno stato impietoso tra scritte sui muri, pavimentazione sporca e puzza insopportabile.

Davvero il Comune di Sanremo non può permettersi di ripitturare un semplice passaggio pedonale in un punto così strategico? O manca semplicemente la volontà da parte di chi è competente in materia?

Non servono grandi investimenti o progetti faraonici, ma solo attenzione alla cura dell’ordinario, rispetto per la sicurezza dei cittadini e decoro urbano. Il centro città dovrebbe essere il nostro biglietto da visita, e invece basta uno sguardo per rendersi conto di quanto manchi la manutenzione di base.

M.S.".