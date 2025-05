Incidente stradale a Vallecrosia: mobilitazione di soccorsi in via Roma

Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Vallecrosia per un incidente stradale verificatosi vicino alla rotonda, all'incrocio di via Roma con via San Rocco e la Romana, nei pressi del supermercato Mercatò e delle scuole.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera per soccorrere una persona che sembra essere stata investita.

Il ferito, pare un uomo di circa 80 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice giallo.