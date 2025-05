Malore mentre lavora: mobilitazione di soccorsi a Vallecrosia

Mobilitazione di soccorsi in mattinata, intorno alle 7, in via Roma a Vallecrosia per salvare un uomo di circa 60 anni, un operaio di una ditta edilizia, che sembra aver avuto un arresto cardiaco mentre stava lavorando.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia e un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che hanno iniziato immediatamente la rianimazione protrattasi incessantemente per più di un'ora.

L'uomo, in condizioni critiche, è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.