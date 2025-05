Momento di raccoglimento ed emancipazione durante l'incontro tra Il Club per UNESCO di Sanremo con i ragazzi dell'istituto Amoretti

Ieri, lunedì 5 maggio, grazie alla disponibilità del funzionario di plesso Fabrizio Prisco dell'istituto Amoretti di Sanremo, il Club per UNESCO di Sanremo Odv ha incontrato circa 250 ragazzi dell'istituto.



"Nel corso della giornata - si spiega nella nota - è stato descritto che cos'è l’UNESCO, il suo ruolo, i valori ed i principi unescani e descritto alcune delle attività svolte sul territorio dall'Associazione matuziana presieduta da Ciro Esse. L'incontro è stato preceduto da un video selezionato dai ragazzi per ricordare il 25 aprile. Successivamente alcune socie del Club, Ida Bazzan, Donatella Cataldo, Ersilia Ferrante, Bianca Scaglione, hanno illustrato una delle attività del club presentata in occasione della giornata internazionale della donna: ‘Il diritto di essere ricordate 'Donne non arrendevoli del passato’.".

Ecco la dichiarazione di una studentessa, rappresentante dell'istituto, che ha reso possibile l'incontro tra la scuola e il Club.



"Mi chiamo Giulia De Cunsolo in quanto rappresentante d'istituto sono onorata di aver aperto le porte della mia scuola al Club per l’UNESCO di Sanremo Odv della nostra zona che ci ha donato, grazie agli interventi svolti in mattinata, un momento di raccoglimento ed emancipazione. Ancora una volta la nostra scuola è al primo posto per combattere disuguaglianze ed indifferenza attraverso l'educazione. Ringraziamo quindi le socie del direttivo e il Presidente Ciro Esse per essere passati da noi e aver tenuto questo illuminante incontro. Ci auguriamo quindi che la nostra scuola possa continuare a collaborare con il club per eventi di cittadinanza attiva e sensibilizzazione tra i giovani".