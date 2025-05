Camporosso: domenica scorsa la consegna del premio 'Testimone di Pace 2025' al Dottor Roberto Ravera (Foto)

La 'Scuola di Pace' di Ventimiglia ha consegnato, al Dottor Roberto Ravera, domenica scorsa al Palatenda di Camporosso il premio 'Testimone di Pace 2025 . Un contributo di 2.000 euro che verrà impiegato per finanziare le attività di Fmh Italia Onlus in Sierra Leone, organizzazione fondata dallo stesso Dott. Ravera, direttore della struttura complessa di Psicologia di Asl 1 Imperiese.

"E' un piccolo gesto concreto di solidarietà a favore di una realtà che dal 2006 offre assistenza e risposte a orfani, bambini disabili e persone traumatizzate dalla guerra in uno dei Paesi più poveri del mondo" dichiarano gli organizzatori. Il dottor Ravera ha ringraziato Scuola di Pace e la Comunità Sociale di Camporosso e Ventimiglia che hanno mostrato sostegno alla sua Associazione e una testimonianza vera per aiutare a cambiare il mondo. "Solo i piccoli gesti possono concretamente realizzare un grandi cambiamenti" II Dott. Roberto Ravera, il Sindaco di Camporosso Davide Gibelli e la Vice Presidente di Scuola di Pace Grazia Lecca, hanno voluto cogliere l'occasione per rivolgere un pensiero affettuoso a Luciano Codarri che nel 2019 ha fondato l'associazione Scuola di Pace e ideato il Premio 'Testimone di Pace' che dal 2020 sostiene i gesti di chi costruisce ponti e contrasta le povertà e le disuguaglianze nel mondo.

L'occasione della premiazione è stata l'organizzazione della seconda edizione della camminata 'Donna vita libertà' sul percorso ciclabile da Camporosso a Dolceacqua e ritorno.

Durante la manifestazione sono state donate quattro sedie rosse realizzate dai ragazzi della scuola media di Dolceacqua simbolo di antiviolenza contro le donne, grazie alla collaborazione con l'associazione Penelope e 'Noi for You'.