Sanremo: il 20 maggio riapre riasfaltata la strada dei tre ponti, un lettore: "E corso Trento Triste non si fa niente?"

"Leggo con piacere che intorno al 20 di maggio sarà riaperta, dopo riasfaltatura la strada dei tre ponti dopo la sistemazione della condotta del Roja 1 da parte di Rivieracqua. Nel congratularmi con i gestori e gli abitanti di quella via, mi sorge spontanea una domanda: ma in Corso Trento e Trieste, dove ormai i lavori sono finiti da tempo, perché non viene rifatto completamente l'asfalto? Le attuali toppe rendono la percorrenza molto disagevole e pure pericolosa".