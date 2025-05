Questo weekend ultimo 'Ghost Tour Dolceacqua' di primavera: il programma

Da non perdere, sabato 3 maggio, l’ultimo appuntamento primaverile del Ghost Tour Dolceacqua. In attesa di comunicare le prossime date estive, in programma da luglio, l’itinerario notturno di Autunnonero torna con un nuovo viaggio tra i carrugi del centro storico del Paese dei Doria, guidato per l’occasione dalle Storyteller Marta Laveneziana e Brigida Melga. Un percorso a piedi che partirà dal Ponte Vecchio e salirà fino al Castello dei Doria con un ingresso notturno di grande suggestione.

Con la loro lanterna e il fedele “grimorio”, Marta e Brigida condurranno un viaggio tra miti e leggende, faide sanguinose, alchimia e racconti di fantasmi. Con una tappa speciale sul poco conosciuto processo dell’Inquisizione alla strega di Dolceacqua.

L’estate segna anche il ritorno di Autunnonero a Triora, il Paese delle Streghe, con un ricco programma.

Si parte il 21 giugno con un nuovo Ghost Tour e un laboratorio di Sibilla Pinocchio sui riti di San Giovanni e del solstizio d’estate. Il Ghost Tour tornerà poi con altre sei date: il 12 e 26 luglio, e il 9, 16, 23 e 30 agosto, accompagnato da speciali Ghost Tour “Extra” a mezzanotte nel sagrato della chiesa di San Bernardino, e dal laboratorio di due giorni “L’erbario dell’Anima: archetipi vegetali e desideri”, a cura di Sibilla Pinocchio, in programma il 9 e 10 agosto. Nasce anche un nuovo progetto, il Ghost Tour fotografico: un percorso per appassionati di fotografia attraverso i luoghi più belli del Ghost Tour, in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile.

Il Ghost Tour Dolceacqua parte alle 22:00 davanti al Ponte Vecchio. Prenotazione obbligatoria.

Per info sul Ghost Tour Dolceacqua e su tutti i nuovi appuntamenti a Triora:

www.autunnonero.com

ghosttour@autunnonero.com

347 1402685 (WhatsApp)

Il Ghost Tour Dolceacqua è organizzato con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.

Il Ghost Tour Triora fa parte del progetto “I Custodi di Triora”, promosso dal Comune di Triora e finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.