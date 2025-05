Tredici aziende dell'Azienda Speciale Riviere di Liguria da lunedì prossimo alla fiera 'TuttoFood' a Milano

L’azienda speciale Riviere di Liguria presente al Tuttofood di Milano, fiera dedicata all’agroalimentare e ospitata dal 5 all’8 maggio al polo fieristico di Rho. E' ormai punto di riferimento indiscusso nel mondo per produttori e distributori di prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage. Appuntamento imperdibile per i buyers. Milano si prepara a diventare nuovamente capitale dell’innovazione in tema di cibo e alimentazione.

L’Azienda Speciale Riviere di Liguria sarà presente con ben 13 sue aziende pronte a promuovere le loro eccellenze. Raggiungeranno Milano, dall’imperiese: Pandora’, Il Rovo/Le 2 mele, Pietro Isnardi, Uliveti del Maro, Olio Boeri, Olio Calvi, Belollari, Pesto Ramella; dal savonese, Albenga in tavola, salumificio Chiesa, Poldo 1948 infine dallo spezzino, Italpesto e Baldassini Lunezia Dolciaria.

“Grande partecipazione - dichiara il presidente dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria, Enrico Lupi - che evidenzia ancora una volta l’entusiasmo dei nostri produttori nella valorizzazione delle tante eccellenze che caratterizzano il nostro territorio. La promozione e’ alla base dell’interscambio non solo economico ma anche culturale. L’Azienda Speciale continua nel suo percorso a supporto e sostegno dei tanti produttori a cui va il nostro più sentito ringraziamento”.