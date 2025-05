Incendio a Ventimiglia, fiamme in località Sealza: coinvolte alcune serre, intervento ancora in corso (Foto)

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Ventimiglia, in località Sealza, interessando alcune serre. Sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, supportata da un'autobotte e da una squadra proveniente da Sanremo.

Grazie al rapido intervento delle squadre antincendio, le fiamme sono state circoscritte alle strutture già coinvolte, evitando che l’incendio si propagasse agli edifici vicini. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Le cause del rogo non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti al termine dell’intervento. Sul posto anche le forze dell’ordine per monitorare la situazione.