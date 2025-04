L'assessore al Turismo Luca Lombardi ai 100 anni del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo

L'assessore al Turismo Luca Lombardi ha portato questa mattina i saluti della Regione Liguria alla celebrazione del centenario del Crea, il Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Sanremo. “Da sanremese sono orgoglioso di vedere come in questi cento anni di vita il Crea abbia sviluppato studi fondamentali per il settore diventando un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale – ha detto Lombardi - E' soprattutto grazie al Crea ed al suo fondatore, il più grande agronomo e botanico italiano il sanremese Mario Calvino, se il florovivaismo è diventato in Italia un settore sempre più in crescita del comparto agricolo, come dimostrato da numeri sempre più positivi a livello nazionale e con la Liguria che si conferma la regina dei fiori con oltre 437 milioni di euro di produzione floricola”.