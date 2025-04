Dolceacqua: Gazzola e l'amicizia con il Principe Alberto II "Ci ha uniti lo sport e spesso viene a giocare da noi a Padel" (Video)

“Ci ha unito lo sport: lui è un ex tennista, ora appassionato di padel. E spesso viene a giocare da noi, a Dolceacqua, in forma privata”. Il sindaco Fulvio Gazzola, protagonista della nuova puntata de “L'intervista”, parla così dello speciale rapporto di amicizia costruito negli anni con il principe Alberto II di Monaco, ormai un habituè del borgo dei Doria, di cui è cittadino onorario.

“L'occasione per conoscerci è stata la storia, con la presenza nella nostra chiesa parrocchiale di un trittico legato alla famiglia Grimaldi – ricorda Gazzola – Poi, come per tutti gli esseri umani, si può sviluppare più o meno feeling. Il nostro rapporto si basa su cose molto semplici: una partita a padel, un bicchiere di buon Rossese, la degustazione dei prodotti locali. E si chiacchiera un po', da persona molto amabile qual è, conversando nella nostra lingua, perché a lui piace parlare in italiano”.

L'amicizia è talmente consolidata (tanto da essere sfociata nel gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua siglato il 3 novembre 2023) che Alberto II partecipa regolarmente anche alle feste di compleanno di Gazzola: “Ormai è una tradizione – ammette l'interessato – Momenti di svago lontano dai riflettori per chi, come lui, è molto impegnato”. Incontri privati a parte, il sindaco annuncia la prossima visita ufficiale del principe a Dolceacqua: “Il 5 settembre parteciperà ai festeggiamenti per i 40 dalla nascita della nostra Protezione civile, che collabora con la Croce Rossa monegasca”.