Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi e l’Epilessia, un incontro con la partecipazione speciale del dottor Benedetto Mangiavillano

Il prossimo venerdì 9 maggio presso il Grand Hotel del mare, alle ore 19.30, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi organizza un evento correlato al progetto 'Epilessia, non solo crisi', ospitando un incontro d’Autore dal titolo 'l’Epilessia vissuta e raccontata'.

"L’evento - si spiega nel comunicato - vedrà la partecipazione speciale del dottor Benedetto Mangiavillano che presenterà la sua opera prima 'Amore Elettrico', romanzo che ripercorre, intrecciata alla tormentata storia d’amore con una giovane collega, la vicenda di Marcello, affetto sin da piccolo da epilessia, malattia con la quale convive conflittualmente fino a quando, ormai adulto, riuscirà a guarirne. La narrazione ha come doppio sfondo la Sicilia e la città di Milano, ambedue amate allo stesso modo dal protagonista: la prima con i suoi paesaggi incantati e solari e il suo ritmo lento e torpido, la seconda alacre e frenetica, con i suoi rigori e le sue brume. Il libro vuol essere un messaggio di speranza per tutti coloro che, come Marcello, lottano per uscire dal tunnel di una 'complessa' malattia qual è l’epilessia e più in generale un invito a non demordere mai di fronte alle difficoltà della vita.

Clou della serata sarà la presentazione e l’intervista all’autore condotta dal dottor Giuseppe Pili, responsabile S.S.D. Neuropsichiatria infantile Asl1 imperiese, un’occasione preziosa per condividere esperienze, riflessioni e informazioni su questa condizione sempre più diffusa. Parole d'ordine: Curiosità, Ascolto, Comprensione, Confronto, Quotidianità, Sensibilizzazione. Vivere con l'epilessia, non provare vergogna e paura di raccontarsi è davvero una sfida. Oggi, dove il giudizio dell'altro pesa sempre di più, confrontarsi con chi ha coraggio di condividere la propria esperienza diretta è un grande lezione di vita per tutti. Perché a convivere con l’epilessia s'impara giorno dopo giorno. Sarà una serata piena di emozioni".

La serata è aperta ed il costo è di 50 euro, prenotazioni al cerimoniere Axl Ferrandini 347 00142272. Acquistando una copia del libro si sosterrà con 1 euro Fondazione Humanitas per la Ricerca.



(in basso la locandina dell'evento)