Ventimiglia, smottamento a Latte: al via i lavori di messa in sicurezza

Iniziati i lavori di messa in sicurezza in via Anacleto Huges a Latte, frazione di Ventimiglia, dopo lo smottamento verificatosi lo scorso 23 marzo, al fine di consentire il ripristino dell’incolumità pubblica.

L'intervento, per un importo pari a 44.000 euro, riguarderà la scarpata interessata dalla frana verificatasi probabilmente a causa del maltempo che si era abbattuto sul nostro territorio.

L’intervento prevede il posizionamento di reti di contenimento e bullonatura di consolidamento lungo il versante e abbattimento degli alberi pericolanti, al fine di prevenire fenomeni di dissesto o caduta massi. I lavori verranno realizzati da personale specializzato mediante tecniche in quota con utilizzo di funi.